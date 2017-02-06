Последние новости Донецка

Ребят, наверняка почти все из вас смотрят фильмы онлайн и хотелось бы с вами немного обсудить эту тему. Кто какие сайты знает и может порекомендовать от себя? От себя могу порекомендовать сайт http://torrent-filmi.net Очень большой выбор фильмов и все в отличном качестве.

Форумчане, давайте немного затронем тему сериалов. Какие сериалы сейчас смотрите и можете порекомендовать посмотреть от себя? Сам сейчас смотрю Игру престолов 6 сезон тут http://kinogo-2016.net/430-4341.html Если честно, то сериал не перестает удивлять, очень крутой.

Девочки, меня мучает уже давно одна проблема: прыщи по всему лицу, вроде возраст уже не маленький, конечно, их стало поменьше, чем было в школе, но всё же есть. Порекомендовали мне сходить на чистку лица в салон красоты http://www.gallerystudio.com.ua/ Там делают механическую чистку лица. Думаю сходить и попробовать сделать. У кого-нибудь может был опыт, интересно, действительно ли так помогает?

Хочу классные кеды! Действительно хорошие! Просветите, в каких марках посмотреть, где искать?