Последние новости Донецка

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Привет. Срочно понадобился принтер в офис. Пока искала, наткнулась на неплохой МФУ от Бразе (вот он), про фирму слышала много хорошего, да и понравилось, что по цене принтера можно приобрести устройство “3 в 1”, т.е.,с функциями сканера и ксерокса дополнительно. Пишут, что печатает 20 страниц в минуту, вроде бы нормальная скорость. Печать монохромная - то, что нужно,т.к. картинки мы редко распечатываем, в основном текстовые документы. Лоток для бумаги вмещает 150 страниц, значит, не нужно постоянно новые добавлять, загрузил - и забыл. Разрешение печати неплохое, 2400х600 dpi дадут четкий читабельный шрифт. Весит прибор 7 кг. Как думаете, можно хранить его на столе? А то под столом не удобно, будет мешать. И зачем принтеру встроенная память? В характеристиках указано 16 Мб.

на какие курсы или же кружки можно отдать ребенка для развития? у меня сын ходил на курсы смартум-ментальной арифметики, но я не очень доволен