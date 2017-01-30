Последние новости Донецка

Главные новости дня
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ХВЦ "АртДонбасс" представляет фото-проект Дмитрия Иткина
ХВЦ "АртДонбасс" представляет фото-проект Дмитрия Иткина "Черное и белое... Black and White..."
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Журналисты уходят от власти
После очередного Европогрома в Киеве начался бойкот.
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Как открыть визу в Австралию?
Австралия – одна из самых удивительных стран мира.
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Создание УПА. Отношение к происходящему...
14 октября представители националистически-настроенных слоев нашего государства празднуют день создания Украинской Новстанческой Армии.
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В Донецке откроются елочные базары До Нового года осталось меньше месяца, а значит, пришла пора принести в дом обязательный элемент празднования – хвойное дерево.
Авария на Киевском проспекте Печальные события происходят в Донецке. Ужасное ДТП на днях случилось в столице шахтерского края.
В Докучаевском зоопарке «Лебединое озеро» идет подготовка к зиме Директор учреждения С. Катков рассказал о том, как в зоопарке утепляются клетки, а также подготавливается переезд в утепленные жилища для животных.
Новый год в Донецке: развлечения на любой вкус Уже наступил декабрь, и пора задуматься о том, как встретить наступающий 2016 год.
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Отмена комендантского часа в день праздника Дончанe, несмотря на все невзгоды, начинают подготовку к празднованию Нового Года.
В Донецке острый дефицит бензина В Донецке набирают обороты проблемы местных жителей с бензином.
В Донецке сгорел магазин «Ассорти» Сегодня ночью на одной из центральных улиц города Донецка сгорел магазин «Ассорти».
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