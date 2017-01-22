Последние новости Донецка

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что подарить подруге на день рождения ?

Народ, такой вопрос! Сейчас готовимся к свадьбе и нужно купить свадебное платье. Сегодня смотрели в интернете и очень понравились платья от этого свадебного салона http://jasmine-empire.com/ru/ Может кто-нибудь из вас имел опыт работы с ними? Что хорошего про качество сказать можете?

недавно поженились. родители подарили квартиру. на деньги со свадьбы решили купить хорошую бытовую технику, так чтобы хватило надолго. плюс с этими скачками валюты - это хорошее вложение. ходили по магазинам, смотрели в интернете, очень много разных производителей, цены отличаются. не хотим продешевить, но и переплачивать тоже. подскажите какому производителю отдать предпочтение, нужны - стиральная машина, чайник, пылесос, газовая плита, короче, все, кроме кофе машины.