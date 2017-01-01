Последние новости Донецка

В моем Nissan x-trail нужно отремонтировать карданный вал. Нужно провести диагностику что именно там барахлит. Где проводится ремонт карданного вала?

Никак не могу наладить долгих отношений с противоположным полом, то мне они быстро надоедают, то они не приходят на встречу!

Часто захожу на сайт https://advocate.dj/ , чтоб прочесть самые свежие новости о нашей стране, и быть в курсе всех событий. А вам как этот новостной сайт?

Простыл или вроде того.. Болит горло при глотании, пропал голос, насморк, температура. К врачу идти не вариант, работа. Чем можно подлечиться по быстрому?