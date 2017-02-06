Последние новости Донецка

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Monday, 06 February 2017
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Общество Дон 26 февраля 2016
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Культура Дон 26 февраля 2016
Кто сказал, что женщины не могут быть азартными Согласно психотипу, женщины не просто азартны, они чрезвычайно азартны.
Общество Дон 25 декабря 2015
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Спорт Дон 24 декабря 2015
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Общество Дон 07 декабря 2015
Как выбрать жалюзи для дома и офиса? Жалюзи – полезное приобретение для дома и офиса.                                         
В Донецке откроются елочные базары
Культура Дон 07 декабря 2015
В Донецке откроются елочные базары До Нового года осталось меньше месяца, а значит, пришла пора принести в дом обязательный элемент празднования – хвойное дерево.
Происшествия Дон 04 декабря 2015
Авария на Киевском проспекте Печальные события происходят в Донецке. Ужасное ДТП на днях случилось в столице шахтерского края.
В Докучаевском зоопарке «Лебединое озеро» идет подготовка к зиме
Общество Дон 04 декабря 2015
В Докучаевском зоопарке «Лебединое озеро» идет подготовка к зиме Директор учреждения С. Катков рассказал о том, как в зоопарке утепляются клетки, а также подготавливается переезд в утепленные жилища для животных.
Новый год в Донецке: развлечения на любой вкус
Культура Дон 03 декабря 2015
Новый год в Донецке: развлечения на любой вкус Уже наступил декабрь, и пора задуматься о том, как встретить наступающий 2016 год.
Внезапный митинг вблизи крытого рынка
Общество Дон 03 декабря 2015
Внезапный митинг вблизи крытого рынка Жители Донецка давно привыкли к оператору МТС, который всегда обеспечивал надежную связь,
Отмена комендантского часа в день праздника
Культура Дон 02 декабря 2015
Отмена комендантского часа в день праздника Дончанe, несмотря на все невзгоды, начинают подготовку к празднованию Нового Года.
В Донецке острый дефицит бензина
Общество Дон 01 декабря 2015
В Донецке острый дефицит бензина В Донецке набирают обороты проблемы местных жителей с бензином.
Происшествия Дон 01 декабря 2015
В Донецке сгорел магазин «Ассорти» Сегодня ночью на одной из центральных улиц города Донецка сгорел магазин «Ассорти».
Авто, мото Дон 30 ноября 2015
Що потрібно знати про страхування власного автотранспорту? На дорозі виникають непередбачувані ситуації – небезпека на кожному кроці: неуважні водії, інтенсивний рух суспільного транспорту, різка зупинка автівки перед вами.
Общество Дон 25 ноября 2015
Новый способ разбогатеть — формируем базу для пассивного заработка Мир инвестиций и капиталов, фондовых бирж и больших денег от нас очень далеко.
Техника Дон 24 ноября 2015
Пять вопросов о печати формата А2 Печать формата А2 считается нестандартной. Какова ее специфика?
Культура Дон 24 ноября 2015
Как получить крупную сумму денег, не выходя из дома? Работа на дому – мечта каждого второго сотрудника офиса.
Экономика Дон 19 ноября 2015
Бухгалтерская программа Соната для сдачи отчетности Для того, чтобы ваша бухгалтерская отчетность всегда была в порядке
Культура Дон 17 ноября 2015
Почему стоит посвятить время игровым автоматам? Игровые автоматы – лучший способ отвлечься от проблем, побороть депрессию и сезонную хандру.
Общество Дон 09 октября 2015
Декоративная штукатурка Данный материал используется для предания поверхностям рельефный и изящный внешний вид.
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Форум Донецка

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