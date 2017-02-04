Последние новости Донецка

Куртка или пальто на демисезонный период, выбирают мужчины

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Очень хочу айфон, просто мечтаю о нем, у многих моих знакомых он есть. а у меня нет. Возможности купить пока нет, плачу за квартиру (снимаю), а зарплаты хватает ровно на месяц до следующей. Вот так. Печаль, тоска. Мне 22.

Всем привет! Собираюсь обновить телефон. Сейчас активно присматриваюсь к разным моделям. У меня ранее всегда были 4-дюймовые смартфоны. Этот SONY Xperia Z3+ меня очень заинтересовал, но у него дисплей 5,2-дюймовый. Вот и переживаю, не буду ли я в процессе пользования больше мучиться, чем наслаждаться. Подскажите, насколько удобно пользоваться телефонами подобного размера? Понятно, что с его помощью удобнее смотреть фильмы на ютубе, ведь разрешение основного экрана 1920х1080. Хотелось бы еще разобраться с количеством ядер. Например, у SONY Xperia Z3+ 8 ядер, однако модели, у которых 2-4 ядра по цене более приятны. Это ключевая характеристика для смартфона или не особо? Замечу ли я как обычный пользователь при работе разницу? Стоит ли мне искать дальше или лучше купить эту модель? С нетерпением жду ваших советов