Последние новости Донецка

Я за несколько лет собрал приличную сумму и у меня есть возможность воплотить свою мечту и купить катер. Ранее плавал или на своей лодке или арендовал катер у друзей. Теперь же собирать хотя бы б/у катер купить. Где можно посмотреть варианты и в какую сумму я могу вложиться?

Друзья, кто-нибудь из вас заказывал торт у этой компании http://torti.kh.ua/ Нужно на день рождения ребенку заказать торт интересный и вот на этом сайте очень тортики понравились. Что скажите?

Здравствуйте! Подскажите, где можно купить детскую одежду оптом? Хотим с женой свой магазин открыть.

Здравствуйте. У меня вопрос, по поводу входной двери. Какую лучше поставить, как думаете? Мне понравилась вот такая входная дверь, минимализм http://bym.com.ua/vhodnie-dveri/stil/minimalizm/. Мне кажется, что просто, но со вкусом, ничего лишнего. А вам нравится такой стиль? http://bym.com.ua/image/cache/data/porttala/11-200x310.jpg