Последние новости Донецка

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Saturday, 04 February 2017
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Общество Дон 26 февраля 2016
Где самые интересные и необычные игровые автоматы? Сегодня казино онлайн появляются, как грибы после дождя.
Культура Дон 26 февраля 2016
Кто сказал, что женщины не могут быть азартными Согласно психотипу, женщины не просто азартны, они чрезвычайно азартны.
Общество Дон 25 декабря 2015
Где приобрести товары с кварцевой поверхностью? Качественные изделия из кварца вы найдете в компании Ю.Эй.Кварц, которая работает на рынке уже около 10 лет и поставляет товары от известного надежного производителя CaesarStone.
Спорт Дон 24 декабря 2015
Как эффективно заниматься спортом дома Как эффективно заниматься спортом дома?                                                             
Общество Дон 07 декабря 2015
Как выбрать жалюзи для дома и офиса? Жалюзи – полезное приобретение для дома и офиса.                                         
В Донецке откроются елочные базары
Культура Дон 07 декабря 2015
В Донецке откроются елочные базары До Нового года осталось меньше месяца, а значит, пришла пора принести в дом обязательный элемент празднования – хвойное дерево.
Происшествия Дон 04 декабря 2015
Авария на Киевском проспекте Печальные события происходят в Донецке. Ужасное ДТП на днях случилось в столице шахтерского края.
В Докучаевском зоопарке «Лебединое озеро» идет подготовка к зиме
Общество Дон 04 декабря 2015
В Докучаевском зоопарке «Лебединое озеро» идет подготовка к зиме Директор учреждения С. Катков рассказал о том, как в зоопарке утепляются клетки, а также подготавливается переезд в утепленные жилища для животных.
Новый год в Донецке: развлечения на любой вкус
Культура Дон 03 декабря 2015
Новый год в Донецке: развлечения на любой вкус Уже наступил декабрь, и пора задуматься о том, как встретить наступающий 2016 год.
Внезапный митинг вблизи крытого рынка
Общество Дон 03 декабря 2015
Внезапный митинг вблизи крытого рынка Жители Донецка давно привыкли к оператору МТС, который всегда обеспечивал надежную связь,
Отмена комендантского часа в день праздника
Культура Дон 02 декабря 2015
Отмена комендантского часа в день праздника Дончанe, несмотря на все невзгоды, начинают подготовку к празднованию Нового Года.
В Донецке острый дефицит бензина
Общество Дон 01 декабря 2015
В Донецке острый дефицит бензина В Донецке набирают обороты проблемы местных жителей с бензином.
Происшествия Дон 01 декабря 2015
В Донецке сгорел магазин «Ассорти» Сегодня ночью на одной из центральных улиц города Донецка сгорел магазин «Ассорти».
Авто, мото Дон 30 ноября 2015
Що потрібно знати про страхування власного автотранспорту? На дорозі виникають непередбачувані ситуації – небезпека на кожному кроці: неуважні водії, інтенсивний рух суспільного транспорту, різка зупинка автівки перед вами.
Общество Дон 25 ноября 2015
Новый способ разбогатеть — формируем базу для пассивного заработка Мир инвестиций и капиталов, фондовых бирж и больших денег от нас очень далеко.
Техника Дон 24 ноября 2015
Пять вопросов о печати формата А2 Печать формата А2 считается нестандартной. Какова ее специфика?
Культура Дон 24 ноября 2015
Как получить крупную сумму денег, не выходя из дома? Работа на дому – мечта каждого второго сотрудника офиса.
Экономика Дон 19 ноября 2015
Бухгалтерская программа Соната для сдачи отчетности Для того, чтобы ваша бухгалтерская отчетность всегда была в порядке
Культура Дон 17 ноября 2015
Почему стоит посвятить время игровым автоматам? Игровые автоматы – лучший способ отвлечься от проблем, побороть депрессию и сезонную хандру.
Общество Дон 09 октября 2015
Декоративная штукатурка Данный материал используется для предания поверхностям рельефный и изящный внешний вид.
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  • Всем привет! Собираюсь обновить телефон. Сейчас активно присматриваюсь к разным моделям. У меня ранее всегда были 4-дюймовые смартфоны. Этот SONY Xperia Z3+ меня очень заинтересовал, но у него дисплей 5,2-дюймовый. Вот и переживаю, не буду ли я в процессе пользования больше мучиться, чем наслаждаться. Подскажите, насколько удобно пользоваться телефонами подобного размера? Понятно, что с его помощью удобнее смотреть фильмы на ютубе, ведь разрешение основного экрана 1920х1080. Хотелось бы еще разобраться с количеством ядер. Например, у SONY Xperia Z3+ 8 ядер, однако модели, у которых 2-4 ядра по цене более приятны. Это ключевая характеристика для смартфона или не особо? Замечу ли я как обычный пользователь при работе разницу? Стоит ли мне искать дальше или лучше купить эту модель? С нетерпением жду ваших советов
  • Заметил, что на этом форуме есть тема про новинки 2016 года, но вот про новинки уже наступившего 2017 нет ничего. Поэтому создаю эту тему, чтобы народ мог обсуждать тут фильмы, которые он с нетерпением ожидает) И так, приведу тут несколько премьер, которые я жду прежде всего! Трансформеры 5 https://youtu.be/sgnO5fO46pE Трейлер обещает нам достаточно интересную историю. Мы видим, что Оптимус таки вернулся со своего путешествия, но с ним явно что-то случилось, т.к. он пытается убить Бамблби. Ну а инопланетных захватчиков нам показали достаточно красиво. Логан https://youtu.be/I1QZi8LUQnY http://kinogonet.net/1343-logan-2017.html Фильм так же достаточно интересный. Он будет описывать нам историю жизни самого яркого и эпичного персонажа из серии Люди-Х - Логана. Думаю, что этот фильм будет поярче, чем "Апокалипсис", который был просто очередной картиной, что называется "на отъе*ись". Это были такие, так сказать, самые ожидаемые для меня премьеры 2017 года. Больше вы можете найти по ссылке - http://kinogonet.net/f2017/ Пишите тут свои премьеры 2017 года и описывайте их. Так же, очень жду от вас сообщений с интересными фактами о новинках кино в этом году! :cool:

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