Последние новости Донецка

Ребят, хотелось бы с вами обсудить тему новинок кино 2016 года. Кто какие фильмы из свежих смотрел и может порекомендовать? Вот я вчера посмотрел Книгу Джунглей новую тут. Фильм очень впечатлил конечно. Вообще чтобы получить максимум удовольствия от него, то конечно нужно идти в кино, но и дома хорошо посмотреть.

Хочу классные кеды! Действительно хорошие! Просветите, в каких марках посмотреть, где искать?

Форумчане, скоро у моего любимого мужа будет юбилей, хотелось бы подарить ему не столько дорогой, но в то же время креативный подарок, какие у вас есть варианты? В сети интернет наткнулась на магазин http://tabakalyan.ru/ и нашла там очень много красивых кальянов, а мой муж очень любит покурить, может это подарить, как думаете?

Грустно, когда детки болеют, а особенно болезнями такими как диабет. Мы уже три года мучаемся, ребенок маленький еще, сложновато бывает. Да и меня порой накрывает жуть как, так обидно из-за того, что это именно нас коснулось. Вчера вот наткнулась на блог https://club.accu-chekservices.ru/blog/category/634/ , там про разные мероприятия для детей-диабетиков почитала, настроение даже поднялось. Интересно, еще подобное будет проводиться и где?