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В Донецке сгорел магазин «Ассорти»
Сегодня ночью на одной из центральных улиц города Донецка сгорел магазин «Ассорти».
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Новости компаний
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