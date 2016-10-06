062 Донецк

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В Донецке сгорел магазин «Ассорти»
Сегодня ночью на одной из центральных улиц города Донецка сгорел магазин «Ассорти».

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ХВЦ "АртДонбасс" представляет фото-проект Дмитрия Иткина

ХВЦ "АртДонбасс" представляет фото-проект Дмитрия Иткина "Черное и белое... Black and White..."
Джек-пот лотереи «Лото-Забава» уедет в Донецк

Джек-пот лотереи «Лото-Забава» уедет в Донецк

4 мая в государственной лотерее «Лото-Забава» был сорван джек-пот размером в 5 миллионов гривен.
В Донецке открылся первый настоящий китайский ресторан Bruce Lee

В Донецке открылся первый настоящий китайский ресторан Bruce Lee

В Донецке открылся ресторан настоящей китайской кухни. Блюда готовят повара из Китая. Специально для ценителей работает служба доставки

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Cамый интересный комментарий к новости
Cамый интересный комментарий к новости

Портал 062.ua объявляет конкурс на самый интересный комментарий.

Задача, как вы догадались, заключается в том, чтобы сочинить самый увлекательный, запоминающийся, информативный комментарий к любому из новостных материалов, написанных нашими журналистами.

Жюри будет рассматривать комментарии, оставленные до 15 августа. Оглашение призеров конкурса произойдет во второй половине  месяца. Победитель получит flash-накопитель объемом 8 гигабайт, а также почетное место в истории сайта. 

Приятного чтения и комментирования! Дерзайте!

Новости компаний

Все новости компаний
06 октября 2016
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05 октября 2016
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13 июля 2016
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  • Создание своего сайта
    Semenovi Сейчас все стали немного помешаны на рекламе в интернете, а может это и не зря, поскольку в интернете или же в сети сейчас сидят миллионы людей. Вы можете создать свой сайт благодаря Joomla и тоже стать одним из тех людей которые кормят себя благодаря интернету. Еще свой личный сайт гарантирует вам отличный пиар и популярность. Поскольку вы сами его создали, значит сами его и сможете продвинуть :)
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  • Собираюсь обновить телефон
    tomahka Всем привет! Собираюсь обновить телефон. Сейчас активно присматриваюсь к разным моделям. У меня ранее всегда были 4-дюймовые смартфоны. Этот SONY Xperia Z3+ меня очень заинтересовал, но у него дисплей 5,2-дюймовый. Вот и переживаю, не буду ли я в процессе пользования больше мучиться, чем наслаждаться. Подскажите, насколько удобно пользоваться телефонами подобного размера? Понятно, что с его помощью удобнее смотреть фильмы на ютубе, ведь разрешение основного экрана 1920х1080. Хотелось бы еще разобраться с количеством ядер. Например, у SONY Xperia Z3+ 8 ядер, однако модели, у которых 2-4 ядра по цене более приятны. Это ключевая характеристика для смартфона или не особо? Замечу ли я как обычный пользователь при работе разницу? Стоит ли мне искать дальше или лучше купить эту модель? С нетерпением жду ваших советов
  • Новинки 2017
    Farragut32 Заметил, что на этом форуме есть тема про новинки 2016 года, но вот про новинки уже наступившего 2017 нет ничего. Поэтому создаю эту тему, чтобы народ мог обсуждать тут фильмы, которые он с нетерпением ожидает) И так, приведу тут несколько премьер, которые я жду прежде всего! Трансформеры 5 https://youtu.be/sgnO5fO46pE Трейлер обещает нам достаточно интересную историю. Мы видим, что Оптимус таки вернулся со своего путешествия, но с ним явно что-то случилось, т.к. он пытается убить Бамблби. Ну а инопланетных захватчиков нам показали достаточно красиво. Логан https://youtu.be/I1QZi8LUQnY http://kinogonet.net/1343-logan-2017.html Фильм так же достаточно интересный. Он будет описывать нам историю жизни самого яркого и эпичного персонажа из серии Люди-Х - Логана. Думаю, что этот фильм будет поярче, чем "Апокалипсис", который был просто очередной картиной, что называется "на отъе*ись". Это были такие, так сказать, самые ожидаемые для меня премьеры 2017 года. Больше вы можете найти по ссылке - http://kinogonet.net/f2017/ Пишите тут свои премьеры 2017 года и описывайте их. Так же, очень жду от вас сообщений с интересными фактами о новинках кино в этом году! :cool:

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