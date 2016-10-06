062 Донецк

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В Донецке сгорел магазин «Ассорти»
Сегодня ночью на одной из центральных улиц города Донецка сгорел магазин «Ассорти».

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ХВЦ "АртДонбасс" представляет фото-проект Дмитрия Иткина

ХВЦ "АртДонбасс" представляет фото-проект Дмитрия Иткина "Черное и белое... Black and White..."
Джек-пот лотереи «Лото-Забава» уедет в Донецк

Джек-пот лотереи «Лото-Забава» уедет в Донецк

4 мая в государственной лотерее «Лото-Забава» был сорван джек-пот размером в 5 миллионов гривен.
В Донецке открылся первый настоящий китайский ресторан Bruce Lee

В Донецке открылся первый настоящий китайский ресторан Bruce Lee

В Донецке открылся ресторан настоящей китайской кухни. Блюда готовят повара из Китая. Специально для ценителей работает служба доставки

Лента новостей RSS

09:35 Как раскрутить аккаунт в Инстаграм?
09:29 YouDo - сервис для вашего компьютера
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09:23 Аналитика социальных сигналов: что и как?
09:21 Основные способы заработка на сайте
08:16 Заливаем скрипт на сайт
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08:11 Возможности поисковой оптимизации сайтов
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07:12 Средства продвижения сайта или как заработать в интернете?
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12:44 Как составить правильное семантическое ядро сайта?
12:43 Роль поисковой раскрутки сайта и внешней оптимизации
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Cамый интересный комментарий к новости
Cамый интересный комментарий к новости

Портал 062.ua объявляет конкурс на самый интересный комментарий.

Задача, как вы догадались, заключается в том, чтобы сочинить самый увлекательный, запоминающийся, информативный комментарий к любому из новостных материалов, написанных нашими журналистами.

Жюри будет рассматривать комментарии, оставленные до 15 августа. Оглашение призеров конкурса произойдет во второй половине  месяца. Победитель получит flash-накопитель объемом 8 гигабайт, а также почетное место в истории сайта. 

Приятного чтения и комментирования! Дерзайте!

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