Портал 062.ua объявляет конкурс на самый интересный комментарий.

Задача, как вы догадались, заключается в том, чтобы сочинить самый увлекательный, запоминающийся, информативный комментарий к любому из новостных материалов, написанных нашими журналистами.

Жюри будет рассматривать комментарии, оставленные до 15 августа. Оглашение призеров конкурса произойдет во второй половине месяца. Победитель получит flash-накопитель объемом 8 гигабайт, а также почетное место в истории сайта.

Приятного чтения и комментирования! Дерзайте!